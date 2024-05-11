قائمة بالدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. ماذا عن العراق؟

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا بينها العراق، مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.ألبانياالنمسابلغارياكنداكرواتيافيجيفنلنداجورجياألمانياإيطاليالاتفياليتوانيامالاويجزر مارشالموناكوهولندامقدونيا الشماليةباراغوايمولدوفارومانياالسويدسويسراأوكرانياالمملكة المتحدةفانواتوالأرجنتينالتشيكهنغارياإسرائيلمايكرونيزياناوروبالاوبابواغينيا الجديدةالولايات المتحدةفي المقابل، صوتت جميع الدول العربية بينها العراق، لصالح عضوية فلسطين، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب إفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية.كما أعربت الخارجية العراقية، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية.وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة"، مضيفة، أنها "تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".