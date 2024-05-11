دول أوروبية تمنح تأشيرة البحث عن عمل لسنة 2024.. تعرف على متطلباتها

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السومرية تحصد جائزة جديدة.. "الله بالخير" أفضل برنامج إنساني في مهرجان "الهلال الذهبي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دول أوروبية تمنح تأشيرة البحث عن عمل لسنة 2024.. تعرف على متطلباتها

دوليات

2024-05-11 | 04:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دول أوروبية تمنح تأشيرة البحث عن عمل لسنة 2024.. تعرف على متطلباتها
المصدر:
عربي بوست
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تأشيرة البحث عن عمل هي نوع من أنواع التأشيرات التي تمنح للأفراد الذين يرغبون في السفر إلى دولة معينة للبحث عن فرص عمل، وتعتبر هذه الفيزا فرصة للأشخاص الذين يرغبون في استكشاف فرص العمل والمهنية في بلد آخر قبل اتخاذ قرار نهائي بالانتقال إليه بشكل دائم.

وفي عام 2024 فتحت عديد الدول أبوابها لاستكشاف الفرص المهنية، حيث يمكن لمن يحصلون على الفيزا من الدول العربية التواصل مع الشركات والمؤسسات في البلد المستهدف، وبناء علاقات مهنية قبل الانتقال بشكل دائم.

الدول التي تمنح فيزا البحث عن عمل في 2024
في عام 2024، تستمر عدة دول أوروبية في إصدار تأشيرات البحث عن عمل، وهي تُعَدُّ فرصة للباحثين عن عمل لاكتساب فرص عمل مناسبة بمجرد وصولهم إليها، وتختلف شروط ومتطلبات الحصول على هذه التأشيرة من دولة إلى أخرى، فيما يلي قائمة ببعض الدول التي تُمنَح فيها تأشيرة البحث عن عمل في عام 2024:

*البرتغال
*السويد
*هولندا
*بريطانيا
*ألمانيا

فيزا البحث عن عمل في هولندا
في هولندا، على الرغم من عدم وجود تأشيرة مخصصة للبحث عن عمل، يُمكن الحصول على تأشيرة خاصة للكفاءات والمهارات التي تسعى للهجرة إلى هولندا بهدف العمل، وتتضمن هذه العملية استيفاء شروط معينة والخضوع لإجراءات محددة.

يُعرف هذا البرنامج بـ"عام التوجيه للأشخاص ذوي التعليم العالي" (Zoekjaar)، والذي يتيح لحملة الشهادات العليا من خارج الاتحاد الأوروبي البقاء في هولندا لمدة عام واحد للبحث عن فرص عمل.

ويمكن لحاملي تأشيرة البحث عن عمل في هولندا استكشاف فرص العمل والتقديم للوظائف التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم خلال فترة الإقامة، كما يُمكنهم الحصول على تصريح عمل في هولندا إذا وجدوا فرصة مناسبة خلال هذه الفترة.

وتتطلب عملية الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في هولندا استيفاء شروط معينة وتقديم الوثائق المطلوبة والمرور بإجراءات التقديم المحددة لهذا البرنامج، وهي كالآتي:

*الحصول على تصريح إقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو عائلة مقيمة في دول الاتحاد الأوروبي
*ملء نموذج طلب الحصول على فيزا البحث عن عمل الهولندية
*جواز سفر ساري الصلاحية
*الخضوع لاختبار السلّ بعد الوصول إلى هولندا، ومن الممكن الإعفاء من هذا الاختبار في حال تم إجراؤه بالفعل في الأشهر الستة الماضية في هولندا أو حمل جنسية إحدى الدول الموجودة في قائمة الإعفاء من اختبار السلّ
*ألا يكون مقدم الطلب له سوابق جنائية داخل بلده
 
الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا العمل في هولندا 2024
يجب جمع بعض الأوراق الرسمية وإرفاقها عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في هولندا، وهذه الأوراق هي كالآتي:

*كشف حساب بنكي يحتوي على مبلغ مالي مناسب يغطي تكاليف السفر.
*جواز سفر ساري المفعول.
*مكان الإقامة في هولندا.
*شهادة تفيد بالحصول على اختبار السل في الستة أشهر الماضية.
*ترجمة جميع الوثائق المطلوبة إلى اللغة الهولندية ترجمة معتمدة.
*شهادة من السجل الجنائي.
 
وللحصول على فيزا البحث عن عمل في هولندا 2024 بالنسبة للأشخاص الموجودين خارج هولندا، يتوجب اتباع الخطوات التالية:

*الذهاب إلى السفارة الهولندية في البلد الذي يقيم فيه المتقدم حالياً للحصول على تصريح إقامة مؤقت، المعروف بـMVV.
*ملء استمارة الطلب المتاحة من السفارة أو القنصلية الهولندية.
*تقديم المستندات الرسمية المطلوبة لطلب التأشيرة.
*الحصول على رقم طلب مميز من السفارة الهولندية.
*إعادة تقديم الطلب من خلال موقع الهجرة الهولندي (IND).
*دفع رسوم تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي.
 
سيتم إبلاغ المتقدم بقبول أو رفض الطلب خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً بالتنسيق بين السفارة الهولندية في بلد الإقامة الحالي وموقع الهجرة الهولندي، وفي حالة الموافقة من قبل موقع الهجرة الهولندي، سيتم إبلاغ المتقدم رسمياً، وسيتم منحه تصريح إقامة مؤقت من السفارة الهولندية، أما في حالة الرفض، فيحق للمتقدم التقديم بطلب اعتراض لإعادة النظر في القرار.

المهن المطلوبة في هولندا لعام 2024
وتعدّ هذه المهن من أهم مجالات العمل في هولندا لعام 2024 والتي هي بحاجة متزايدة لليد العاملة الأجنبية بشكل كبير، وذلك لا يعني عدم وجود فرص عمل في مجالات أخرى:

– طبيب
– ممرض/ممرضة
– مساعد طبيب
– مطور برامج
– مهندس برمجيات
– محلل بيانات
– مهندس أمان المعلومات
– مصمم واجهة المستخدم
– مختص في تطوير تطبيقات الجوال
– مختص في تطوير الذكاء الصناعي
– مهندس تصميم الدوائر الإلكترونية
– مزارع
– مهندس زراعي
– مهندس بيئي
– مهندس تربة
– مهندس زراعة مائية
– تقني مختبر زراعي
– موظف استقبال
– مدير مطعم
– مرشد سياحي
– مخطط رحلات سياحية
– مهندس تصميم فضاء سياحي
– نادل
– طباخ
– موظف استقبال
– سائق
– مدير لوجستيات
– موظف شحن واستلام
– منسق شحن دولي
– مختص في تخزين ومستودعات
– مهندس مدني
– مهندس كهرباء
– مهندس ميكانيكي
– مهندس صناعي
– مهندس بيئي
– مهندس تصميم معدات
– مهندس معالجة الإشارات
– مهندس تصميم الطائرات
– مهندس تصميم السفن
– مهندس تكنولوجيا المياه
– مستشار مالي

تأشيرة البحث عن عمل في بريطانيا
تختلف متطلبات الحصول على تأشيرة العمل في بريطانيا حسب الفئة ونوع التأشيرة، حيث يتعين على كل متقدم للحصول على تأشيرة العمل أن يكون لديه صاحب عمل مرخص أو كفيل، كما تختلف المتطلبات والتقييمات لكل فئة، وقد تستدعي بعض الفئات متطلبات إضافية.

وعلى الرغم من التباين في المتطلبات حسب نوع التأشيرة، إلا أن الأوراق المطلوبة عادة ما تتضمن:

*استمارة طلب.
*صورتان فوتوغرافيتان ملونتان ملتقطتان خلال الستة أشهر الأخيرة.
*جواز سفر ساري المفعول.
*إثبات وسائل مالية كافية لتغطية تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.
*المعلومات البيومترية.
*خطاب دعوة إذا كان المتقدم ينوي الاقامة مع صديق أو أفراد عائلته.
*دفع رسوم التأشيرة.
*ترجمة معتمدة لأي مستندات بغير اللغة الإنجليزية.
 
ويجب تقديم طلب تأشيرة المملكة المتحدة قبل 3 أشهر من موعد العمل المتوقع، وقد تستغرق المعالجة ما يصل إلى 3 أسابيع، لذا يجب التقديم في وقت مبكر عبر مركز التقديم أو الإنترنت.

المهن المطلوبة في بريطانيا 2023
جعلت شيخوخة السكان وتناقص أعداد الأشخاص الذين في سن العمل في بريطانيا الطلب على بعض الوظائف مرتفعاً، إليك أحدث قائمة للمهن الأكثر طلباً في سوق العمل البريطاني لسنة 2024:

*المبرمجون ومطورو البرمجيات.
*المتخصصون في الأمن السيبراني.
*مقدمو الخدمات الصحية والرعاية السكنية وفنيو المختبرات.
*المهندسون المعماريون.
*مصممو الجرافيك.
*علماء الفيزياء.
*مساعدو مبيعات.
*مديرو العمليات.
*محللو أعمال.
فيزا البحث عن عمل في ألمانيا
تتطلب تأشيرة البحث عن عمل في ألمانيا من المتقدمين تقديم دليل على مؤهلاتهم وقدرتهم على تغطية تكاليف المعيشة خلال فترة الإقامة المقررة، كما يجب توفير دليل على وجود وسائل كافية للعودة في حالة عدم نجاح البحث عن عمل.

خلال فترة البحث عن الوظيفة، يُسمح للمتقدمين بالعمل على أساس اختبار لمدة تصل إلى 10 ساعات في الأسبوع، ولا يُسمح بتجاوز هذا الحد، كما لا يُسمح للباحثين عن عمل بالمشاركة في برنامج إعادة توطين الأسرة.

للتحقق من معادلة الدرجة الجامعية الأجنبية أو الشهادة المهنية، يمكن للمتقدمين استخدام موقع ANABIN الإلكتروني.و بشكل عام، لا يتعين على حملة الشهادات الجامعية إثبات مهارات اللغة الألمانية لتقديم طلب للحصول على تأشيرة بحث عن عمل، ومع ذلك، إذا تمكن المتقدم من إثبات مهاراته باللغة الألمانية، ستزيد فرص حصوله على عرض عمل.

أما بالنسبة للمهنيين الذين حصلوا على تعليم مهني، يجب أن تكون معرفتهم باللغة الألمانية على مستوى B1 على الأقل، ويجب أن تتطابق مع متطلبات الوظيفة المطلوبة.

إذا نجح المتقدم في العثور على عمل، يمكن للسلطة المحلية للأجانب في ألمانيا تحويل تأشيرته إلى تصريح إقامة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد مرة أخرى للحصول على تأشيرة عمل.

أثناء تقديم الطلب، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

*نسخة من جواز السفر الساري.
*نموذج طلب التأشيرة الوطنية معبأ وموقع من قبل صاحب الطلب.
*الإقرار القانوني المرفق بطلب التأشيرة.
*صور شخصية حديثة.
*بطاقة الهوية الوطنية أو تأشيرة الدخول.
*شهادة جامعية أو ما يعادلها.
*السيرة الذاتية مع تفاصيل الخبرة التعليمية والمهنية.
*خطاب التعريف ودليل البحث عن الوظيفة.
*إثبات التمويل للإقامة في ألمانيا.
*إثبات الخبرة المهنية إذا كان متاحاً.
 
عادةً، يستغرق معالجة طلب التأشيرة البحث عن وظيفة في ألمانيا حوالي شهر واحد، وأحياناً قد يستغرق مدة أطول، تقوم البعثة الألمانية بدراسة طلبك بناءً على المستندات المقدمة، وسيتم الاتصال بك بمجرد أن يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب.

أهم المهن المطلوبة في ألمانيا لسنة 2024:
ومن أهم المهن الحرفية المطلوبة في ألمانيا لسنة 2024:

*الأطباء والمعالجون الفيزيائيون
*العاملون في التمريض مثل الممرضين والممرضات
*العاملون في مجال رعاية المسنين
*المهندسون
*العاملون في مجالات الحاسوب مثل المبرمجين ومحللي الأنظمة والمسؤولين عن إعداد البيانات
*المهن الحرفية
*العاملون في مجال البناء
*العاملون في مجال التكنولوجيا والطاقة
*العاملون في مجال الاقتصاد والتدبير المالي
فيزا البحث عن عمل في السويد
تعتبر السويد وجهةً مغريةً للعمل، حيث تتواجد بها شركاتٌ مرموقةٌ على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى الرغم من وضوح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالحصول على تأشيرة بحث عن عمل في السويد، إلا أنها تتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من المعايير التي تحددها وكالة الهجرة السويدية.

المتطلبات الجديدة لتأشيرة البحث عن عمل في السويد
قامت مصلحة الهجرة السويدية مؤخراً بتحديث متطلبات الحصول على تأشيرة البحث عن عمل، ولكي يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على هذا التصريح، يتوجب عليه:

*الحصول على درجة علمية متقدمة، مثل الماجستير أو الدكتوراه أو الدرجة المهنية.
*النية في البحث عن عمل أو بدء عمل تجاري في السويد.
*القدرة على تأمين متطلبات العيش المالية أثناء فترة الإقامة.
*وجود جواز سفر ساري وخارج السويد.
*عدم إحضار أفراد الأسرة على هذا التصريح.
متطلبات الحصول على عمل في السويد:
تعد الدرجة العلمية المتقدمة متطلباً أساسياً للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد وتشمل:
الماجستير بـ120 ساعة معتمدة أو الدرجة المهنية بقيمة 60-330 ساعة معتمدة، أو الدرجة العليا أو الدكتوراه.

متطلبات الإثبات المالي
لإثبات استقرارهم المالي أثناء فترة الإقامة في السويد، يجب على المتقدمين توفير الحد الأدنى من المال اللازم لدعم أنفسهم (13000 كرونة سويدية شهرياً)، ويُعَدّ هذا جانباً أساسياً من عملية التقديم لضمان قدرتهم على تغطية نفقات العيش خلال فترة البحث عن عمل.
 
المستندات المطلوبة:
للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد، يتوجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، وتشمل:

*نسخة من جواز السفر، تتضمن الصفحات الشخصية والصورة الشخصية.
*الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية، بالإضافة إلى الترجمة الرسمية إذا كانت بلغة غير السويدية أو الإنجليزية.
*نسخ من بيانات الحساب المصرفي لإثبات الوضع المالي القوي.
*إثبات التأمين الصحي.
*نسخة رقمية من خطاب الموافقة من المجلس السويدي للتعليم العالي.
كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد؟
تعتبر عملية التقديم للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد عملية سهلة يمكن القيام بها عبر الإنترنت من خلال موقع وكالة الهجرة السويدية وتتضمن الخطوات التالية:

*إنشاء حساب على موقع وكالة الهجرة السويدية.
*تقديم الطلب عبر الإنترنت ودفع الرسوم المطلوبة.
*حضور موعد تسجيل البيانات البيومترية إذا لزم الأمر.
*انتظار معالجة الطلب.
 
فيزا البحث عن عمل في البرتغال
تتوفر في البرتغال أنواع مختلفة من تأشيرات البحث عن عمل تبعاً للمؤهلات والاحتياجات الفردية لكل شخص:

*تأشيرة العمل للعمال ذوي الخبرة: تتطلب وجود عرض عمل في مجالات مثل الهندسة، العلوم، تكنولوجيا المعلومات، الطب، أو الإدارة.

*تأشيرة العمل لحسابك الخاص: تُمنح لأولئك الذين يقدمون خدمات أو يمتلكون مشروعاً تجارياً خاصاً بهم.

*تأشيرة العمال المهرة ذوي المهارات العالية: تتطلب مهارات متقدمة في مجال معين وراتباً يفوق الحد الأدنى المحدد.

*تأشيرة العمل للأنشطة الثقافية: تُمنح للمشاركة في المشاريع الثقافية بالبرتغال.

*تأشيرة العمل للتدريس: تتطلب عرض عمل من مؤسسة تعليمية.

*تأشيرة العمل التقنية: تتطلب عرض عمل من شركة تكنولوجيا.

يمكنك اختيار النوع المناسب من تأشيرة البحث عن عمل بناءً على المهنة والمؤهلات وظروف العمل الخاصة بك.

متطلبات فيزا البحث عن عمل في البرتغال لسنة 2024
للحصول على فيزا البحث عن عمل في البرتغال لسنة 2024، تشمل المتطلبات:

*عدم وجود جنسية في الاتحاد الأوروبي.
*جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ الخروج المتوقع.
*سجل جنائي نظيف.
*مصدر دخل يكفي لتغطية نفقات الإقامة.
*تأمين صحي يغطي التكاليف الطبية وإمكانية العودة إلى بلدك في حالات الطوارئ.
المستندات المطلوبة
يجب تقديم المستندات التالية للحصول على فيزا البحث عن عمل في البرتغال:

*نموذج طلب تأشيرة مكتمل.
*صورة من جواز السفر.
*سجل جنائي من دائرة الهجرة والحدود البرتغالية.
*شهادة سجل جنائي من بلدك.
*بوليصة تأمين سفر.
*تذكرة عودة أو إثبات القدرة على مواصلة السفر.
*سيرة ذاتية.
*خطاب تحفيزي.
يجب أن تكون جميع المستندات باللغة البرتغالية أو الإنجليزية ومصدقة من خلال ختم أبوستيل أو السفارة البرتغالية في بلدك.

المهن المطلوبة في البرتغال لسنة 2024
تستند القائمة الرسميّة لأهم المهن والوظائف المطلوبة في البرتغال لسنة 2024 إلى الدراسات الإحصائيّة التي تتوقّع الاحتياجات المستقبليّة لسوق العمل السويدي تبعاً لتقارير مكتب العمل والمؤسسات الحكومية السويدية، فإذا كانت مهنتك مدرَجة على تلك القائمة، سيزيد ذلك من فرصك في العثور على وظيفة شاغرة في السويد. وتشمل هذه المهن:

فيما يلي بعض أهم الوظائف والمهن المطلوبة في البرتغال بحسب ما ذكره موقع blu selection:

*مطورو البرمجيات
*وظائف الهندسة المدنية
*التمريض
*الطب
*رعاية الأطفال
*تصميم الجرافيك
*التصميم الداخلي
*الطبخ
*السائقون
*تحليل البيانات
*الترجمة
*التدريس
*الحرف المختلفة.

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-11
Biotic
Play
Biotic
العنف والعصبية بين الازواج امام الاطفال - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-10
Play
العنف والعصبية بين الازواج امام الاطفال - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-10
فن نيوز
Play
فن نيوز
أجدد أعمال الفنانين - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-10
Play
أجدد أعمال الفنانين - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-10
Play
العراق في دقيقة 10-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-10
Play
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-10
علناً
Play
علناً
القوانين المعطلة داخل مجلس النواب - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-09
Play
القوانين المعطلة داخل مجلس النواب - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-09
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي منهل عباس - الحلقة ٤ | season 3
15:30 | 2024-05-09
Play
الممثل العراقي منهل عباس - الحلقة ٤ | season 3
15:30 | 2024-05-09
Morning Live
Play
Morning Live
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
Play
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
Play
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
Play
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-11
Biotic
Play
Biotic
العنف والعصبية بين الازواج امام الاطفال - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-10
Play
العنف والعصبية بين الازواج امام الاطفال - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-10
فن نيوز
Play
فن نيوز
أجدد أعمال الفنانين - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-10
Play
أجدد أعمال الفنانين - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-10
Play
العراق في دقيقة 10-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-10
Play
نشرة ١٠ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-10
علناً
Play
علناً
القوانين المعطلة داخل مجلس النواب - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-09
Play
القوانين المعطلة داخل مجلس النواب - الحلقة ٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-09
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي منهل عباس - الحلقة ٤ | season 3
15:30 | 2024-05-09
Play
الممثل العراقي منهل عباس - الحلقة ٤ | season 3
15:30 | 2024-05-09
Morning Live
Play
Morning Live
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
Play
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
Play
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
Play
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.