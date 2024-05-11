دول أوروبية تمنح تأشيرة البحث عن عمل لسنة 2024.. تعرف على متطلباتها

السومرية نيوز – دوليات



تأشيرة البحث عن عمل هي نوع من أنواع التأشيرات التي تمنح للأفراد الذين يرغبون في السفر إلى دولة معينة للبحث عن فرص عمل، وتعتبر هذه الفيزا فرصة للأشخاص الذين يرغبون في استكشاف فرص العمل والمهنية في بلد آخر قبل اتخاذ قرار نهائي بالانتقال إليه بشكل دائم.





الدول التي تمنح فيزا البحث عن عمل في 2024

في عام 2024، تستمر عدة دول أوروبية في إصدار تأشيرات البحث عن عمل، وهي تُعَدُّ فرصة للباحثين عن عمل لاكتساب فرص عمل مناسبة بمجرد وصولهم إليها، وتختلف شروط ومتطلبات الحصول على هذه التأشيرة من دولة إلى أخرى، فيما يلي قائمة ببعض الدول التي تُمنَح فيها تأشيرة البحث عن عمل في عام 2024:



*البرتغال

*السويد

*هولندا

*بريطانيا

*ألمانيا



فيزا البحث عن عمل في هولندا

في هولندا، على الرغم من عدم وجود تأشيرة مخصصة للبحث عن عمل، يُمكن الحصول على تأشيرة خاصة للكفاءات والمهارات التي تسعى للهجرة إلى هولندا بهدف العمل، وتتضمن هذه العملية استيفاء شروط معينة والخضوع لإجراءات محددة.



يُعرف هذا البرنامج بـ"عام التوجيه للأشخاص ذوي التعليم العالي" (Zoekjaar)، والذي يتيح لحملة الشهادات العليا من خارج الاتحاد الأوروبي البقاء في هولندا لمدة عام واحد للبحث عن فرص عمل.



ويمكن لحاملي تأشيرة البحث عن عمل في هولندا استكشاف فرص العمل والتقديم للوظائف التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم خلال فترة الإقامة، كما يُمكنهم الحصول على تصريح عمل في هولندا إذا وجدوا فرصة مناسبة خلال هذه الفترة.



وتتطلب عملية الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في هولندا استيفاء شروط معينة وتقديم الوثائق المطلوبة والمرور بإجراءات التقديم المحددة لهذا البرنامج، وهي كالآتي:



*الحصول على تصريح إقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو عائلة مقيمة في دول الاتحاد الأوروبي

*ملء نموذج طلب الحصول على فيزا البحث عن عمل الهولندية

*جواز سفر ساري الصلاحية

*الخضوع لاختبار السلّ بعد الوصول إلى هولندا، ومن الممكن الإعفاء من هذا الاختبار في حال تم إجراؤه بالفعل في الأشهر الستة الماضية في هولندا أو حمل جنسية إحدى الدول الموجودة في قائمة الإعفاء من اختبار السلّ

*ألا يكون مقدم الطلب له سوابق جنائية داخل بلده وفي عام 2024 فتحت عديد الدول أبوابها لاستكشاف الفرص المهنية، حيث يمكن لمن يحصلون على الفيزا من الدول العربية التواصل مع الشركات والمؤسسات في البلد المستهدف، وبناء علاقات مهنية قبل الانتقال بشكل دائم.في عام 2024، تستمر عدة دول أوروبية في إصدار تأشيرات البحث عن عمل، وهي تُعَدُّ فرصة للباحثين عن عمل لاكتساب فرص عمل مناسبة بمجرد وصولهم إليها، وتختلف شروط ومتطلبات الحصول على هذه التأشيرة من دولة إلى أخرى، فيما يلي قائمة ببعض الدول التي تُمنَح فيها تأشيرة البحث عن عمل في عام 2024:في هولندا، على الرغم من عدم وجود تأشيرة مخصصة للبحث عن عمل، يُمكن الحصول على تأشيرة خاصة للكفاءات والمهارات التي تسعى للهجرة إلى هولندا بهدف العمل، وتتضمن هذه العملية استيفاء شروط معينة والخضوع لإجراءات محددة.يُعرف هذا البرنامج بـ"عام التوجيه للأشخاص ذوي التعليم العالي" (Zoekjaar)، والذي يتيح لحملة الشهادات العليا من خارج الاتحاد الأوروبي البقاء في هولندا لمدة عام واحد للبحث عن فرص عمل.ويمكن لحاملي تأشيرة البحث عن عمل في هولندا استكشاف فرص العمل والتقديم للوظائف التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم خلال فترة الإقامة، كما يُمكنهم الحصول على تصريح عمل في هولندا إذا وجدوا فرصة مناسبة خلال هذه الفترة.وتتطلب عملية الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في هولندا استيفاء شروط معينة وتقديم الوثائق المطلوبة والمرور بإجراءات التقديم المحددة لهذا البرنامج، وهي كالآتي:

الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا العمل في هولندا 2024

يجب جمع بعض الأوراق الرسمية وإرفاقها عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في هولندا، وهذه الأوراق هي كالآتي:



*كشف حساب بنكي يحتوي على مبلغ مالي مناسب يغطي تكاليف السفر.

*جواز سفر ساري المفعول.

*مكان الإقامة في هولندا.

*شهادة تفيد بالحصول على اختبار السل في الستة أشهر الماضية.

*ترجمة جميع الوثائق المطلوبة إلى اللغة الهولندية ترجمة معتمدة.

*شهادة من السجل الجنائي.

وللحصول على فيزا البحث عن عمل في هولندا 2024 بالنسبة للأشخاص الموجودين خارج هولندا، يتوجب اتباع الخطوات التالية:



*الذهاب إلى السفارة الهولندية في البلد الذي يقيم فيه المتقدم حالياً للحصول على تصريح إقامة مؤقت، المعروف بـMVV.

*ملء استمارة الطلب المتاحة من السفارة أو القنصلية الهولندية.

*تقديم المستندات الرسمية المطلوبة لطلب التأشيرة.

*الحصول على رقم طلب مميز من السفارة الهولندية.

*إعادة تقديم الطلب من خلال موقع الهجرة الهولندي (IND).

*دفع رسوم تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي.

سيتم إبلاغ المتقدم بقبول أو رفض الطلب خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً بالتنسيق بين السفارة الهولندية في بلد الإقامة الحالي وموقع الهجرة الهولندي، وفي حالة الموافقة من قبل موقع الهجرة الهولندي، سيتم إبلاغ المتقدم رسمياً، وسيتم منحه تصريح إقامة مؤقت من السفارة الهولندية، أما في حالة الرفض، فيحق للمتقدم التقديم بطلب اعتراض لإعادة النظر في القرار.



المهن المطلوبة في هولندا لعام 2024

وتعدّ هذه المهن من أهم مجالات العمل في هولندا لعام 2024 والتي هي بحاجة متزايدة لليد العاملة الأجنبية بشكل كبير، وذلك لا يعني عدم وجود فرص عمل في مجالات أخرى:



– طبيب

– ممرض/ممرضة

– مساعد طبيب

– مطور برامج

– مهندس برمجيات

– محلل بيانات

– مهندس أمان المعلومات

– مصمم واجهة المستخدم

– مختص في تطوير تطبيقات الجوال

– مختص في تطوير الذكاء الصناعي

– مهندس تصميم الدوائر الإلكترونية

– مزارع

– مهندس زراعي

– مهندس بيئي

– مهندس تربة

– مهندس زراعة مائية

– تقني مختبر زراعي

– موظف استقبال

– مدير مطعم

– مرشد سياحي

– مخطط رحلات سياحية

– مهندس تصميم فضاء سياحي

– نادل

– طباخ

– موظف استقبال

– سائق

– مدير لوجستيات

– موظف شحن واستلام

– منسق شحن دولي

– مختص في تخزين ومستودعات

– مهندس مدني

– مهندس كهرباء

– مهندس ميكانيكي

– مهندس صناعي

– مهندس بيئي

– مهندس تصميم معدات

– مهندس معالجة الإشارات

– مهندس تصميم الطائرات

– مهندس تصميم السفن

– مهندس تكنولوجيا المياه

– مستشار مالي



تأشيرة البحث عن عمل في بريطانيا

تختلف متطلبات الحصول على تأشيرة العمل في بريطانيا حسب الفئة ونوع التأشيرة، حيث يتعين على كل متقدم للحصول على تأشيرة العمل أن يكون لديه صاحب عمل مرخص أو كفيل، كما تختلف المتطلبات والتقييمات لكل فئة، وقد تستدعي بعض الفئات متطلبات إضافية.



وعلى الرغم من التباين في المتطلبات حسب نوع التأشيرة، إلا أن الأوراق المطلوبة عادة ما تتضمن:



*استمارة طلب.

*صورتان فوتوغرافيتان ملونتان ملتقطتان خلال الستة أشهر الأخيرة.

*جواز سفر ساري المفعول.

*إثبات وسائل مالية كافية لتغطية تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.

*المعلومات البيومترية.

*خطاب دعوة إذا كان المتقدم ينوي الاقامة مع صديق أو أفراد عائلته.

*دفع رسوم التأشيرة.

*ترجمة معتمدة لأي مستندات بغير اللغة الإنجليزية.



ويجب تقديم طلب تأشيرة المملكة المتحدة قبل 3 أشهر من موعد العمل المتوقع، وقد تستغرق المعالجة ما يصل إلى 3 أسابيع، لذا يجب التقديم في وقت مبكر عبر مركز التقديم أو الإنترنت.



المهن المطلوبة في بريطانيا 2023

جعلت شيخوخة السكان وتناقص أعداد الأشخاص الذين في سن العمل في بريطانيا الطلب على بعض الوظائف مرتفعاً، إليك أحدث قائمة للمهن الأكثر طلباً في سوق العمل البريطاني لسنة 2024:



*المبرمجون ومطورو البرمجيات.

*المتخصصون في الأمن السيبراني.

*مقدمو الخدمات الصحية والرعاية السكنية وفنيو المختبرات.

*المهندسون المعماريون.

*مصممو الجرافيك.

*علماء الفيزياء.

*مساعدو مبيعات.

*مديرو العمليات.

*محللو أعمال.

فيزا البحث عن عمل في ألمانيا

تتطلب تأشيرة البحث عن عمل في ألمانيا من المتقدمين تقديم دليل على مؤهلاتهم وقدرتهم على تغطية تكاليف المعيشة خلال فترة الإقامة المقررة، كما يجب توفير دليل على وجود وسائل كافية للعودة في حالة عدم نجاح البحث عن عمل.



خلال فترة البحث عن الوظيفة، يُسمح للمتقدمين بالعمل على أساس اختبار لمدة تصل إلى 10 ساعات في الأسبوع، ولا يُسمح بتجاوز هذا الحد، كما لا يُسمح للباحثين عن عمل بالمشاركة في برنامج إعادة توطين الأسرة.



للتحقق من معادلة الدرجة الجامعية الأجنبية أو الشهادة المهنية، يمكن للمتقدمين استخدام موقع ANABIN الإلكتروني.و بشكل عام، لا يتعين على حملة الشهادات الجامعية إثبات مهارات اللغة الألمانية لتقديم طلب للحصول على تأشيرة بحث عن عمل، ومع ذلك، إذا تمكن المتقدم من إثبات مهاراته باللغة الألمانية، ستزيد فرص حصوله على عرض عمل.



أما بالنسبة للمهنيين الذين حصلوا على تعليم مهني، يجب أن تكون معرفتهم باللغة الألمانية على مستوى B1 على الأقل، ويجب أن تتطابق مع متطلبات الوظيفة المطلوبة.



إذا نجح المتقدم في العثور على عمل، يمكن للسلطة المحلية للأجانب في ألمانيا تحويل تأشيرته إلى تصريح إقامة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد مرة أخرى للحصول على تأشيرة عمل.



أثناء تقديم الطلب، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:



*نسخة من جواز السفر الساري.

*نموذج طلب التأشيرة الوطنية معبأ وموقع من قبل صاحب الطلب.

*الإقرار القانوني المرفق بطلب التأشيرة.

*صور شخصية حديثة.

*بطاقة الهوية الوطنية أو تأشيرة الدخول.

*شهادة جامعية أو ما يعادلها.

*السيرة الذاتية مع تفاصيل الخبرة التعليمية والمهنية.

*خطاب التعريف ودليل البحث عن الوظيفة.

*إثبات التمويل للإقامة في ألمانيا.

*إثبات الخبرة المهنية إذا كان متاحاً.



عادةً، يستغرق معالجة طلب التأشيرة البحث عن وظيفة في ألمانيا حوالي شهر واحد، وأحياناً قد يستغرق مدة أطول، تقوم البعثة الألمانية بدراسة طلبك بناءً على المستندات المقدمة، وسيتم الاتصال بك بمجرد أن يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب.



أهم المهن المطلوبة في ألمانيا لسنة 2024:

ومن أهم المهن الحرفية المطلوبة في ألمانيا لسنة 2024:



*الأطباء والمعالجون الفيزيائيون

*العاملون في التمريض مثل الممرضين والممرضات

*العاملون في مجال رعاية المسنين

*المهندسون

*العاملون في مجالات الحاسوب مثل المبرمجين ومحللي الأنظمة والمسؤولين عن إعداد البيانات

*المهن الحرفية

*العاملون في مجال البناء

*العاملون في مجال التكنولوجيا والطاقة

*العاملون في مجال الاقتصاد والتدبير المالي

فيزا البحث عن عمل في السويد

تعتبر السويد وجهةً مغريةً للعمل، حيث تتواجد بها شركاتٌ مرموقةٌ على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى الرغم من وضوح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالحصول على تأشيرة بحث عن عمل في السويد، إلا أنها تتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من المعايير التي تحددها وكالة الهجرة السويدية.



المتطلبات الجديدة لتأشيرة البحث عن عمل في السويد

قامت مصلحة الهجرة السويدية مؤخراً بتحديث متطلبات الحصول على تأشيرة البحث عن عمل، ولكي يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على هذا التصريح، يتوجب عليه:



*الحصول على درجة علمية متقدمة، مثل الماجستير أو الدكتوراه أو الدرجة المهنية.

*النية في البحث عن عمل أو بدء عمل تجاري في السويد.

*القدرة على تأمين متطلبات العيش المالية أثناء فترة الإقامة.

*وجود جواز سفر ساري وخارج السويد.

*عدم إحضار أفراد الأسرة على هذا التصريح.

متطلبات الحصول على عمل في السويد:

تعد الدرجة العلمية المتقدمة متطلباً أساسياً للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد وتشمل:

الماجستير بـ120 ساعة معتمدة أو الدرجة المهنية بقيمة 60-330 ساعة معتمدة، أو الدرجة العليا أو الدكتوراه.



متطلبات الإثبات المالي

لإثبات استقرارهم المالي أثناء فترة الإقامة في السويد، يجب على المتقدمين توفير الحد الأدنى من المال اللازم لدعم أنفسهم (13000 كرونة سويدية شهرياً)، ويُعَدّ هذا جانباً أساسياً من عملية التقديم لضمان قدرتهم على تغطية نفقات العيش خلال فترة البحث عن عمل.

المستندات المطلوبة:

للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد، يتوجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، وتشمل:



*نسخة من جواز السفر، تتضمن الصفحات الشخصية والصورة الشخصية.

*الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية، بالإضافة إلى الترجمة الرسمية إذا كانت بلغة غير السويدية أو الإنجليزية.

*نسخ من بيانات الحساب المصرفي لإثبات الوضع المالي القوي.

*إثبات التأمين الصحي.

*نسخة رقمية من خطاب الموافقة من المجلس السويدي للتعليم العالي.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد؟

تعتبر عملية التقديم للحصول على تأشيرة البحث عن عمل في السويد عملية سهلة يمكن القيام بها عبر الإنترنت من خلال موقع وكالة الهجرة السويدية وتتضمن الخطوات التالية:



*إنشاء حساب على موقع وكالة الهجرة السويدية.

*تقديم الطلب عبر الإنترنت ودفع الرسوم المطلوبة.

*حضور موعد تسجيل البيانات البيومترية إذا لزم الأمر.

*انتظار معالجة الطلب.

فيزا البحث عن عمل في البرتغال

تتوفر في البرتغال أنواع مختلفة من تأشيرات البحث عن عمل تبعاً للمؤهلات والاحتياجات الفردية لكل شخص:



*تأشيرة العمل للعمال ذوي الخبرة: تتطلب وجود عرض عمل في مجالات مثل الهندسة، العلوم، تكنولوجيا المعلومات، الطب، أو الإدارة.



*تأشيرة العمل لحسابك الخاص: تُمنح لأولئك الذين يقدمون خدمات أو يمتلكون مشروعاً تجارياً خاصاً بهم.



*تأشيرة العمال المهرة ذوي المهارات العالية: تتطلب مهارات متقدمة في مجال معين وراتباً يفوق الحد الأدنى المحدد.



*تأشيرة العمل للأنشطة الثقافية: تُمنح للمشاركة في المشاريع الثقافية بالبرتغال.



*تأشيرة العمل للتدريس: تتطلب عرض عمل من مؤسسة تعليمية.



*تأشيرة العمل التقنية: تتطلب عرض عمل من شركة تكنولوجيا.



يمكنك اختيار النوع المناسب من تأشيرة البحث عن عمل بناءً على المهنة والمؤهلات وظروف العمل الخاصة بك.



متطلبات فيزا البحث عن عمل في البرتغال لسنة 2024

للحصول على فيزا البحث عن عمل في البرتغال لسنة 2024، تشمل المتطلبات:



*عدم وجود جنسية في الاتحاد الأوروبي.

*جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ الخروج المتوقع.

*سجل جنائي نظيف.

*مصدر دخل يكفي لتغطية نفقات الإقامة.

*تأمين صحي يغطي التكاليف الطبية وإمكانية العودة إلى بلدك في حالات الطوارئ.

المستندات المطلوبة

يجب تقديم المستندات التالية للحصول على فيزا البحث عن عمل في البرتغال:



*نموذج طلب تأشيرة مكتمل.

*صورة من جواز السفر.

*سجل جنائي من دائرة الهجرة والحدود البرتغالية.

*شهادة سجل جنائي من بلدك.

*بوليصة تأمين سفر.

*تذكرة عودة أو إثبات القدرة على مواصلة السفر.

*سيرة ذاتية.

*خطاب تحفيزي.

يجب أن تكون جميع المستندات باللغة البرتغالية أو الإنجليزية ومصدقة من خلال ختم أبوستيل أو السفارة البرتغالية في بلدك.



المهن المطلوبة في البرتغال لسنة 2024

تستند القائمة الرسميّة لأهم المهن والوظائف المطلوبة في البرتغال لسنة 2024 إلى الدراسات الإحصائيّة التي تتوقّع الاحتياجات المستقبليّة لسوق العمل السويدي تبعاً لتقارير مكتب العمل والمؤسسات الحكومية السويدية، فإذا كانت مهنتك مدرَجة على تلك القائمة، سيزيد ذلك من فرصك في العثور على وظيفة شاغرة في السويد. وتشمل هذه المهن:



فيما يلي بعض أهم الوظائف والمهن المطلوبة في البرتغال بحسب ما ذكره موقع blu selection:



*مطورو البرمجيات

*وظائف الهندسة المدنية

*التمريض

*الطب

*رعاية الأطفال

*تصميم الجرافيك

*التصميم الداخلي

*الطبخ

*السائقون

*تحليل البيانات

*الترجمة

*التدريس

*الحرف المختلفة.