بعد حادثة التسمم في الرياض.. السعودية تتخذ عدة إجراءات ضد "المايونيز"

وظهرت حالات تسمم بين رواد المطعم، وأظهرت التحاليل المخبرية وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" المستخدمة في منتجات المطعم.وعلى أثر ذلك، اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية 4 إجراءات جديدة:إيقاف توزيع المايونيز وسحبه من الأسواق:قررت إيقاف توزيع المايونيز من ماركة (BON TUM) وسحبه من جميع الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.إيقاف المصنع:صدر قرار بإيقاف تشغيل مصنع المايونيز مؤقتًا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.سحب الكميات المتبقية:تم سحب جميع الكميات المتبقية من المايونيز من المصنع، بما في ذلك تلك من جميع التشغيلات وتواريخ الصلاحية.إشعار العملاء:تم إشعار جميع عملاء المصنع من المطاعم والمنشآت الغذائية بضرورة إتلاف جميع الكميات المتبقية لديهم من المايونيز.وأثارت واقعة التسمم الغذائي نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن قلقهم، كما طالب البعض بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات الغذائية ومعاقبة المخالفين.