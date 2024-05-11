في باكستان.. تحقيق باستيراد القمح المصاب بالحشرات

وذكرت صحيفة "داون"، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الكشف عن استيراد قمح دون المستوى المطلوب، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة.وشددت الوزيرة تنوير على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في المخالفات والإهمال الذي أحاط بعملية الاستيراد.وأكد بيان لمكتب الوزير، "استيراد القمح الملوث بالحشرات تحت مراقبة حكومة تصريف الأعمال ولضمان الشفافية والمساءلة، تم تكليف لجنة تحقيق رفيعة المستوى، بقيادة مفوض الغذاء وسيم الحسن، بفحص واردات القمح دون المستوى المطلوب خلال السنة المالية 2023-2024"، وفقًا لما أوردته الصحيفة.وأكدت تنوير "التزام الحكومة بدعم الشفافية والمساءلة في عمليات شراء القمح، واستجابة للتظلمات العامة، بدأ أيضًا تحقيقًا في المخالفات في شراء القمح من قبل شركة تخزين وخدمات الزراعة الباكستانية (باسكو)، وعين لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط من الدرجة 20 سليم محسن".