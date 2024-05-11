موسكو تعلن إسقاط 12 صاروخاً في بيلغورود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 صاروخ "فامبير" في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "اليوم 11 مايو، في حوالي الساعة 19:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط عدد من محاولات نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام راجمات "آر إم-70 فامبير"".

وأضاف: "قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط 12 صاروخ "فامبير" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.