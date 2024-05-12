الكويت تنشر صورا لـ24 رجلاً وامرأةً بتهمة الدعارة

استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها
ضبط (24) شخصاً بتهمة
(ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة)
استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال… pic.twitter.com/6C5M3KCNDl
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 11, 2024
استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها
ضبط (24) شخصاً بتهمة
(ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة)
استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال… pic.twitter.com/6C5M3KCNDl