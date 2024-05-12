الكويت تنشر صورا لـ24 رجلاً وامرأةً بتهمة الدعارة

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلقاء القبض على 24 رجل وامرأة بتهمة ممارسة الرذيلة والدعارة مع استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها في الدولة.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورا للـ24 شخصا المضبوطين "مموهة" في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".