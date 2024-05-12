إيران.. اغتيال مسؤول حكومي بمدينة شيراز

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على مدير بلدية المنطقة الخامسة في مدينة شيراز المهندس رضا مسعودي".وأضافت أن "القوات الأمنية أغلقت قاعة مجلس مدينة شيراز فور الإعلان عن مقتل المهندس رضا مسعودي بنيران مسلحين مجهولين".فيما قالت مواقع إخبارية إيرانية إن "مسلحين اقتحموا مبنى الحكومة المحلية، مجلس محافظة شيراز، وأطلقوا النار على رضا مسعودي".