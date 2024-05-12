حمم بركانية باردة وفيضانات تضرب جزيرة سومطرة الإندونديسية (فيديو)

📌⛈️ Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde yağış ve heyelan felaketi yaşandı. Ulaşım aksadı, yıkılan evler var.
📹FPMKI -12/05/24#Indonesia #SUMATERABARAT #banjir #Flood #disaster #emergency #infomitigasi #landslide pic.twitter.com/aXwMaitr5L
— YS YAKLAŞIYOR (@YsYaklasiyor) May 12, 2024
📌⛈️ Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde yağış ve heyelan felaketi yaşandı. Ulaşım aksadı, yıkılan evler var.
📹FPMKI -12/05/24#Indonesia #SUMATERABARAT #banjir #Flood #disaster #emergency #infomitigasi #landslide pic.twitter.com/aXwMaitr5L