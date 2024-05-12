في الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة

صدر مساء اليوم الأحد في الكويت، مرسوم أميري يقضي بتشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة.

وترأس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا. وكان أمير الكويت أعلن يوم الجمعة الماضي، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ البلاد".

