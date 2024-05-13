بمشاركة العراق.. تفاصيل اجتماع مندوبي الدول الأعضاء بالجامعة العربية اليوم

وناقش المجلس مشروع جدول الأعمال المرفوع من اجتماع كبار المسؤولين، وذلك لإقراره استعدادا لرفعه لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة.ويتضمن مشروع جدول الأعمال 12 بندا، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين، إذ تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.كما سيتضمن مشروع جدول الأعمال، بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، إضافة إلى الستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028) والستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني - المحدثة (2023).إلى جانب ذلك، سيناقش مشروع جدول الأعمال بندا بخصوص ملف اجتماع خاص بعنوان (عقد اجتماعي جديد: الحوار سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام) للنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية، تحت مظلة جامعة الدول العربية.ويشمل المشروع أربعة موضوعات مقدمة من السعودية، منها الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، و(مشاركة التجارب الناجحة في القطاع الصحي، كما يتضمن بندا بشأن مقاومة مضادات الميكروبات).وسيتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بخصوص (ما يستجد من أعمال، ويشتمل على مذكرة من البحرين بشأن التعاون العربي في مجال تنمية المرأة اقتصاديا، ومقترح الأمن السيبراني العربي، كما يضم مقترحا مقدما عن الرؤية العربية 2045 لتحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل) بشأن التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.