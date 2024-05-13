أكثر من 3 الاف ملياردير على الكوكب.. 20 دولة تمتلك 91% منهم

الا ان المدهش هو أن 91% من هؤلاء المليارديرات يعيشون في 20 دولة، والـ9% المتبقين يتوزعون على بقية الكوكب الذي يضم اكثر من 200 دولة.والمدهش الأكثر هو ان الصين وامريكا، تضمان لوحدهما 50% من مجمل المليارديرات حول العالم.وتأتي الصين بالمرتبة الأولى وتضم 814 مليارديرا، والولايات المتحدة الامريكية تضم 800 مليارديرا لتأتي بالمرتبة الثانية، اما المرتبة الثالثة فجاءت فيها الهند باحتوئها على 271 مليارديرا.ولم تضم الـ20 دولة الأعلى امتلاكا للمليارديرات أي دولة عربية، وسيطرت دول أوروبا على القائمة مع بعض دول أمريكا الشمالية والجنوبية واسيا.