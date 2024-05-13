طليقة بيل غيتس تستقيل من أكبر منظمة خيرية في العالم

وسيكون آخر يوم عمل لها في المؤسسة هو 7 يونيو/حزيران، بحسب منشورها على موقع أنستغرام.ونشرت ميليندا غيتس على منصة X اليوم الإثنين: "هذا ليس قرارًا اتخذته بسهولة.. أنا فخور جدا بالأساس الذي بنيناه أنا وبيل معًا وبالعمل الاستثنائي الذي نقوم به لمعالجة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم".وأشادت بالرئيس التنفيذي للمؤسسة مارك سوزمان، ومجلس أمناء المؤسسة الذي تم توسيعه بشكل كبير بعد إعلان الزوجين طلاقهما في مايو/أيار 2021.وكتبت فرينش غيتس في بيانها: "الوقت مناسب بالنسبة لي للمضي قدمًا إلى الفصل التالي من أعمالي الخيرية". وتقوم بتنظيم بعض استثماراتها وهداياها الخيرية من خلال منظمتها Pivotal Ventures، وهي منظمة غير ربحية.ووجه بيل غيتس الشكر إلى فرينش غيتس على مساهماتها "الحاسمة" في المؤسسات، قائلا: "أنا آسف لرؤيتها تغادر، لكنني متأكد من أنه سيكون لها تأثير كبير في عملها الخيري المستقبلي".وستحصل فرينش غيتس على 12.5 مليار دولار كجزء من اتفاقها مع غيتس، الذي قالت إنه سيلتزم بالعمل المستقبلي الذي يركز على النساء والأسر.وفقا لوكالة أسوشيتد برس، لم ترد مؤسسة غيتس على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كانت تلك الأصول ستأتي من المؤسسة نفسها. وقالت المؤسسة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن سوزمان أعلن القرار للموظفين اليوم الإثنين.وقالت سوزمان عن غيتس الفرنسي: "بعد سنوات قليلة صعبة من تراجع حقوق المرأة في الولايات المتحدة وحول العالم، فإنها تريد استخدام هذا الفصل التالي للتركيز بشكل خاص على تغيير هذا المسار".وقال سوزمان إنه يعرف أن الكثيرين انضموا إلى المؤسسة جزئياً بسبب إعجابهم بمناصرتها، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.تمتلك مؤسسة جيتس 75.2 مليار دولار في وقفها اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2023، وأعلنت في يناير/كانون الثاني أنها تخطط لإنفاق 8.6 مليار دولار خلال عملها في عام 2024.تأسست المؤسسة في عام 2000، وهي واحدة من أقوى القوى وأكثرها تأثيراً في مجال الصحة العامة العالمية، حيث أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين لجلب نهج تجاري لمكافحة الفقر والمرض.ضخت المؤسسة الأموال في مشاريع بما في ذلك تحويل التكنولوجيا الزراعية لمساعدة الفقر والجوع بالإضافة إلى جهود الرعاية الصحية المكثفة لمكافحة أمراض مثل الإيدز والسل والملاريا.تقدم المليارديران بيل وميليندا غيتس، المؤسسان المشاركان لواحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم، بطلب الطلاق في عام 2021 بعد 27 عامًا من الزواج، وتعهدا بمواصلة عملهما الخيري معًا، وفقا لصحيفة الغارديان.