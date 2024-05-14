غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

وأوضح موقع "روسيا اليوم"، أن "الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش في عمق الجنوب اللبناني، في حين توجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الغارة".وأشار الموقع إلى أن "الغارة أسفرت عن مقتل شخصين".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.