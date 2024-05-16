روسيا تعلن تدمير ثلاث قواعد لمسلحين في سوريا

أعلنت روسيا، مساء الخميس، عن تدمير ثلاث قواعد لمسلحين غادروا منطقة التنف وتحصنوا في مناطق جبلية بمحافظتي حمص ودير الزور السوريتين.

وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف في مؤتمر صحفي بأن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت 3 قواعد للمسلحين".

وأضاف أن المسلحين "خرجوا من منطقة التنف، وتحصنوا في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور".