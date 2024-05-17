الفيفا ينتظر مشورة قانونية لحظر المنتخب الإسرائيلي من البطولات الدولية

وجاءت الخطوط العريضة للخطة بعد ان اتاح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مؤتمر الفيفا يوم الجمعة الفرصة لممثلي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم للتحدث أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 عضوا.وقال إنفانتينو: "سيفوض الفيفا اعتبارا من الآن خبرة قانونية مستقلة لتحليل الطلبات الثلاثة (من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم) وضمان تطبيق النظام الأساسي للفيفا بالطريقة الصحيحة، يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء، والنتائج والتوصيات ستحال إلى مجلس الفيفا.وأضاف: "نظرًا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي للفيفا قبل 25 يوليو لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة"، بحسب الاسوشيتد برس.ودعا اقتراح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المقدم إلى 211 اتحادا عضوا إلى "فرض عقوبات مناسبة، بأثر فوري، ضد الفرق الإسرائيلية".