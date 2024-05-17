بينهم 3 أوروبيين.. تفكيك شبكة من "عبدة الشيطان" واعتقال المئات منهم في إيران

افادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في تجمع "شيطاني" غربي العاصمة طهران.





وأضافت الوكالة أن "146 رجلا و115 امرأة اعتقلوا وتم ضبط كحول ومخدرات في ذات المكان".



وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسوم جماجم.



ولم يذكر التقرير جنسيات الأوروبيين. وكتبت الوكالة الإيرانية: "تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين".وأضافت الوكالة أن "146 رجلا و115 امرأة اعتقلوا وتم ضبط كحول ومخدرات في ذات المكان".وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسوم جماجم.ولم يذكر التقرير جنسيات الأوروبيين.