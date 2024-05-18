ايران تحكم بالسجن 75 عامًا على 15 امرأة بتهمة "البهائية"

وبحسب وكالة هارانا المتربطة بمجموعة نشطاء حقوق الانسان في ايران، فلقد أصدر الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، حكما بالسجن لمدة اجمالية تصل الى 75 عاما وغرامات قدرها 750 مليون تومان وحظر مغادرة البلاد، بحق 15 امرأة بهائية تعيش في بهارستان باصفهان،وترجع العقوبة المعتبرة بحق المواطنين البهائيين إلى اتهامهم بممارسة "أنشطة تعليمية ودعائية مخالفة للشريعة الإسلامية".وتشير الوكالة الى انه يُحرم المواطنون البهائيون في إيران من الحريات المتعلقة بمعتقداتهم الدينية، ويأتي هذا الحرمان المنهجي على الرغم من أنه وفقًا للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن كل شخص له الحق في حرية الدين وتغيير الدين عن اقتناع، وكذلك حرية التعبير عنه فردياً أو جماعياً علناً أو سراً.وبحسب تقارير فإن هناك أكثر من 300 الف بهائي في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية ولا يعترف بالدين البهائي، ولهذا السبب، تم انتهاك حقوق البهائيين بشكل منهجي في إيران خلال السنوات الماضية، بحسب منظمة حقوق الانسان الإيرانية.