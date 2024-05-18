واشنطن تعلن إجلاء 17 طبيبا أمريكيا من غزة

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأطباء الـ 17 يعملون في المستشفى الأوروبي بغزة ولم يستطيعوا مغادرة القطاع بسبب إغلاق معبر رفح.وأشار إلى إجلاء الأطباء المذكورين، فيما بقي 3 آخرون في القطاع، رافضا الحديث عن مصير المتبقين.ولم يذكر كيربي تفاصيل أكثر عن طريقة الإجلاء.ومطلع مايو/ أيار الجاري، دخل 20 طبيبا أمريكيا غزة للعمل في المستشفى الأوروبي ضمن مهمة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، على أن يغادروا القطاع الاثنين الفائت، إلا أنهم علقوا فيه بسبب إغلاق إسرائيل معبر رفح.وتواصل إسرائيل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر، بعد أن أعلنت السيطرة على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو الجاري.وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.