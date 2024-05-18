Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يبتعد بوصافة الليجا بفوزه على ألميريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"مخاطر" تتطلب مواجهة مشتركة.. المغرب توجه رسالة الى الدول العربية

دوليات

2024-05-18 | 05:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;مخاطر&quot; تتطلب مواجهة مشتركة.. المغرب توجه رسالة الى الدول العربية
606 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت المملكة المغربية العربية، عن تصور جديد للعمل العربي، محذرة من أن الوضع العربي الراهن يواجه "مخاطر" أمنية متعددة الأبعاد وتحديات تنموية تتطلب المواجهة وفق الروابط المشتركة، فيما شددت على رفض العدوان الغاشم الذي تشنه "آلة الحرب الإسرائيلية" في قطاع غزة وتسجيل "فظائع إنسانية" بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المملكة المغربية في بيان، إن "خطاب ملك المغرب محمد السادس في القمة العربية يؤكد على الإلتزام المغربي الكامل بالقضايا العربية المشتركة حيث أن العمق العربي للمملكة المغربية يشكل أحد الثوابت الإستراتيجية في السياسة الخارجية مرتكزا على الإنتماء المشترك والعديد من الروابط ونقاط الإلتقاء مع باقي الشعوب العربية الشقيقة".

وأضافت، أن "الخطاب يؤسس بكل مسؤولية ووضوح لرؤية جديدة ذات بعد إستشرافي لمعالجة القضايا العربية المشتركة وفق مقاربة واقعية تهدف إلى مواجهة الوضع العربي الراهن الذي يواجه مخاطر أمنية متعددة الأبعاد و تحديات تنموية لها راهنيتها بالنظر إلى الازمات التي تهددها بالفشل فالمملكة المغربية لها دور مركزي و تاريخي في العمل العربي المشترك أسسه الملك الراحل محمد الخامس إنطلاقا من خطاب طنجة التاريخي سنة 1947 وكرسه الملك الراحل الحسن الثاني بتوازناته العربية وعلاقاته الدولية المتشعبة وحافظ عليه الملك محمد السادس بنهج سياسي متبصر واقعي و ديبلوماسية إستباقية صادقة.

ولفتت الى أن "الخطاب جدد التذكير بموقف المغرب الثابت إزاء القضية الفلسطينية من خلال إمتدادتها الجيوسياسية وتقاطع مصالح ورغبات أكثر من طرف إقليمي ودولي، يشكل التوصل إلى حل مستدام وشامل لها هو الهدف الأسمى والخطوة الأولى لتحقيق الإستقرار وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت المملكة، أن "الموقف المغربي الراسخ إزاء حقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير بتغير الفاعلين أو تغير الشروط الموضوعية للصراع في الشرق الاوسط بل أن الأحداث الأخيرة كانت فرصة لتأكيد الموقف المغربي التاريخي من هذا الملف الذي شكل طوال عقود مضت أولوية قصوى للملوك إنطلاقا من محمد الخامس والحسن الثاني، فقد حدد الخطاب بكل الوضوح المطلوب وبدون مواربة وإنطلاقا من مسؤولية تاريخية موقف المغرب الرسمي والشعبي الرافض للعدوان الغاشم الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مستهدفة المدنيين من أطفال ونساء وعجائز حيث تم تسجيل فظائع إنسانية في حق الشعب الفلسطيني حركت معها ضمير العالم".

وتابعت، أن "مواقف الملك محمد السادس المتقدمة في هذا الملف كان لها دورها الكبير والمتميز في دفع كل القوى الحية في العالم إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء المجازر التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في حق المدنيين العزل في قطاع غزة و تعزيز كل المطالب الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وضمان تدفق المساعدات بشكل إنسيابي إلى المنكوبين في القطاع وكذا وقف الإستفزازات التي تنفذها عناصر إسرائيلية متطرفة بدعم من جهات حكومية إسرائيلية في الضفة الغربية في رسالة قوية و مباشرة تضع مختلف القوى الحية في العالم أمام مسؤوليتها الأخلاقية بضرورة التدخل المستعجل لوقف الأعمال العدائية في القطاع و فتح الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات للمدنيين العزل في أفق إسكات البنادق بالقطاع و إطلاق عملية سياسية تنهي المآسي الإنسانية التي يمر منها الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأشارت الى أن "الخطاب وضع النقاط فوق الحروف بالدعوة المفتوحة إلى القادة والزعماء العرب والأوساط الحكومية ومراكز التفكير الإستراتيجي والمجموعات الأكاديمية من الخليج إلى المحيط من أجل البحث عن إطار مرجعي مشترك جديد وفق رؤية عربية متكاملة لمعالجة القضايا العربية إنطلاقا من حلول عربية بأيادي عربية بعيدا عن التدخلات الخارجية وهو ما أكد عليه الملك بالحرف بأن وجود تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا".

وبينت، أن "الخطاب أشار إلى نقطة مهمة برؤية إستشرافية دقيقة إلى دور الشباب العربي في إحداث التغيير المطلوب في السياسات العربية والرقي بها إلى مستوى عال من التكامل والتنسيق والاندماج بما يخدم مصالح الأجيال المقبلة فديموغرافيا المنطقة العربية تبقى المنطقة الأكثر شبابية في العالم ففيها النسبة الأعلى من السكان الشباب (18 – 24 سنة)؛ ومن جهة أخرى فهي المنطقة التي بها أعلى نسبة لبطالة الشباب في العالم مقارنةً بالمعدل الدولي، وذلك حسب آخر المعطيات التي جاءت في التقرير الأخير لسنة 2023 الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) حيث تظهر معطيات المنظمة الدولية للعمل في تقريرها الأخير لسنة 2023 وجود فروق شاسعة بين الشباب العربي وباقي شباب العالم، فالشباب العربي يُعاني مستويات عالية من البطالة ومن سوء استخدام قدراته ومن هدر وقته خارج التعليم والتدريب والعمل، فنسبة (عدم استغلال قوة العمل) لدى الشباب العربي 40.4% ولدى الشابات العربيات 65.6%، فنسبة بطالة الشباب في العالم العربي هي 25.7 بالمئة كما جاء في تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2023 مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 15 بالمئة وبلغة الأرقام في ليبيا معدل البطالة بلغ فيه 49,5% أما تونس 35,8% والجزائر 29.6% ومصر 26,5%، بينما حصل المغرب على أفضل معدل في شمال أفريقيا (13٪) و لهذا فإن بناء رؤية إستراتيجية مشتركة مدعومة بالإرادة السياسية الصلبة هو خطوة أساسية لتعزيز قدرات الأمة العربية وتحقيق طموحاتها والتركيز على تنمية وتأهيل الشباب العربي هو ضرورة ملحة إذا أردنا النهوض بمجتمعاتنا وإستغلال طاقاتهم الهائلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود".
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Biotic
Play
Biotic
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
Play
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
Play
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
Play
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
Play
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
علناً
Play
علناً
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Play
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Play
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Morning Live
Play
Morning Live
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
Play
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
Play
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
Play
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
Biotic
Play
Biotic
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
Play
لماذا نشعر بالنعاس بعد الاكل - الحلقة ٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-17
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
Play
أبرز الأعمال المصرية الجديدة - حلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-05-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
Play
العراق في دقيقة 17-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
Play
نشرة ١٧ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-17
علناً
Play
علناً
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Play
الموازنة وتحقيق مطالب الاحزاب - الحلقة ٤ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-16
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Play
الفنان العراقي محمد الصحاف - الحلقة ٥ | season 3
15:30 | 2024-05-16
Morning Live
Play
Morning Live
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
Play
هل الوعود الكاذبة تدمر الزواج ؟ - حلقة ٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
Play
صلاح الدين , علوة بلد - الحلقة ٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-16
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
Play
الحلقة 24 | 2024
18:00 | 2024-05-15
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.