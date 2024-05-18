حديث أمريكي يخص الهند: بعد 10 سنوات هكذا ستصبح

أكد سفير الولايات المتحدة لدى الهند، أنه بعد 10 سنوات من الآن ستصبح الهند ديمقراطية نابضة بالحياة.

وأدلى إريك غارسيتي بهذه التصريحات أثناء حديثه في حدث نظمه مجلس العلاقات الخارجية في نيودلهي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.

وقال كبير الدبلوماسيين في إدارة بايدن أيضًا إنه واثق من أنه "بعد 10 سنوات من الآن، ستصبح الهند ديمقراطية نابضة بالحياة كما هي اليوم من حيث الانتخابات الحرة والنزيهة".

وردا على سؤال يعبر عن مخاوف بشأن وضع الديمقراطية في الهند، تحدث المبعوث الأمريكي أيضا عن "كيفية أخذ آلة التصويت في الجبال لشخص واحد حتى يتمكن من الإدلاء بصوته. مرة أخرى، هناك أشياء ربما تكون أسوأ، وهناك أشياء أفضل. لديهم قانون، لا يمكنك الذهاب لأكثر من كيلومترين للتصويت. لذلك سيكون هناك رجل واحد يعيش في الجبال كراهب (في) في مكان ما. وسيمشون لمدة يومين لإحضار آلة التصويت وتنفيذ التصويت".

كما قال المبعوث الأمريكي إنه "خلال أوقات الانتخابات في الهند، يقوم الناس بفحص الشاحنات للتأكد من عدم وجود أموال لدى أي شخص".

وأضاف "من المحتمل أن يكون هناك أموال بدون إيداع، كما يطلقون عليها في بعض المدن هنا في الولايات المتحدة، فيلادلفيا، وهذا يشبه التقليد حيث يحصل المال النقدي على الأصوات وأشياء من هذا القبيل. لذا، لقد تأثرت ببعض الأشياء التي افعل ذلك أفضل منا"، وفي الوقت نفسه، قال جارسيتي أيضًا إن هناك أشياء يراقبونها، "أنا لا أتفق مع أننا لا نتحدث عنهم".