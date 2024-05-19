اشتباك مسلح في الكويت.. ماذا يجري؟

وذكر بيان للوزارة، أن العصابة متخصصة بتهريب المواد المخدرة، وتم توقيف أفرادها بعد تبادل إطلاق نار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن.وأضاف البيان، أن العملية الأمنية أسفرت عن العثور على 27 كيلوغرامًا من الحشيش والماريجوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية، و15 كيلو من مواد يشتبه بها و34 زجاجة من المواد المسكرة، مشيراً إلى العثور على أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بحوزة أفراد العصابة.ونشرت الوزارة مقطع فيديو لجانب من إطلاق النار قبل توقيف أفرد العصابة الخمسة، وهم مواطن كويتي يعمل مفتشًا جمركيًّا، ومقيمان سوري وهندي وشخصان من المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".