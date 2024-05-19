وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد "تعرضت طائرة مروحية في قافلة كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث".وأضاف، أنه "وردت تقارير أولية عن هبوط صعب لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية"، مبيناً أن "فرق الإنقاذ تسعى للوصول إلى موقع الحادث".ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، أن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".