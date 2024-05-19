الكشف عن آخر تطورات حادثة طائرة الرئيس الإيراني

وبحسب وكالة أنباء تسنيم، فإن "مجموعة كبيرة من قوات الإغاثة تقوم بأعمال بحث عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني".من جهتها، أكدت هيئة الطوارئ الإيرانية، عدم تلقيها أي تقارير عن سقوط مروحية رئيسي، فيما أشارت إلى إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث.في السياق، قالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن "فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها للموقع نظرا لظروف الطقس الصعبة"، مبينة أن "مروحية في موكب الرئيس رئيسي عانت من هبوط صعب".وأكدت الوزارة، أن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية".وأتمت الوزارة، بالقول: "الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث".