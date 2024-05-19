التلفزيون الإيراني يبث "صلوات" ومسؤول يكشف: حياة الرئيس في خطر

فيما قال مسؤول إيراني، لم يتم الكشف عن اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء إن "حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية في خطر".وأضاف المسؤول: "لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".ووفق ما كشفه المصدر، فإنه في حال عدم عثور فرق الإنقاذ على أثر المروحية ومن على متنها خلال ساعة فإن سيناريو الموت سيكون واقعا 100%.وكان وزير الداخلية أحمد وحيدي قد قال للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك الضباب.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن أحد عناصر الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، قوله إنه "تم تحديد موقع الحادث بالضبط، وبعد دقائق سنصل إلى آخر إشارة GPS أرسلتها المروحية".وبحسب وكالة إرنا، فإن المروحية التي كانت تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود.وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية ️مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، والطيار ومساعد الطيار ومساعد طاقم الطائرة.