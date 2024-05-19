بايدن يقطع إجازته ويعود للبيت الأبيض بعد حادث طائرة رئيسي

قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إجازته وعاد الى البيت الأبيض بعد حادثة طائرة الرئيس الإيراني.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "قطع الإجازة جاء لإحاطة عاجلة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني".

وذكر البيت الأبيض أنه "تم إطلاع الرئيس بايدن على تقارير بشأن حادثة مروحية الرئيس الإيراني".

وتعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.