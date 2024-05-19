الحكومة الإيرانية: الظروف معقدة ولا جديد حتى الآن

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن "عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني تمر بظروف صعبة ومعقدة".

وأضاف أنه "بسبب الإحداثيات والأحوال الجوية لا جديد حتى الآن".

وتعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.



وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.