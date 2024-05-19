تضارب الأنباء بشأن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني

أعلنت وسائل إعلام، الاحد، عن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما أعلن الهلال الأحمر الإيراني عن الوصول إلى ثلاث إحداثيات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس الإيراني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قال الهلال الأحمر الإيراني، "فرقنا وصلت إلى ثلاث إحداثيات مفترضة لموقع المروحية لكن لم يتم العثور على شيء".

وتعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.