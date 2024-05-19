الجيش الإيراني يعلن: الظروف الجوية بمنطقة الحادث صعبة

اعتبر الجيش الإيراني، مساء الأحد، أن الظروف الجوية في منطقة حادث طائرة الرئيس الإيراني صعبة.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن قائد بالجيش الإيراني، قوله "نبحث بشكل دقيق في كل أرجاء منطقة حادث مروحية الرئيس".

وأضاف أن "الظروف الجوية في منطقة الحادث صعبة وممطرة، والمطر يتحول إلى ثلوج".

وكانت وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت، مساء اليوم الأحد، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة التي کانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.



يشار الى أن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه تعرضت لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.



وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.