رسميا.. اعلان وفاة الرئيس الايراني بتحطم طائرة مروحية

ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية محسن منصوري، الرئيس إبراهيم رئيسي ووصفه بسيد الشهداء.وفي الساعة الخامسة والنصف فجرًا، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تتحرك باتجاهه.وتم العثور على حطام المروحية في الساعة الرابعة والنصف فجرا بعد قرابة 13 ساعة بحث، وذلك بعد نجاح طائرة مسيرة تركية برصد اشارات حرارية تمكنت من تحديد موقع الطائرة المروحية المحطمة.