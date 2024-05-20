الصور الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني وأسماء الضحايا

ونشرت وسائل اعلام إيرانية، صورا من موقع الحادثة لبقايا حطام الطائرة، فيما اشارت معلومات لوسائل اعلام الى ان الطائرة احترقت قبل سقوطها مايشير الى إمكانية انفجارها في الجو.وعثرت فرق الإنقاذ فجر اليوم على طائرة إبراهيم رئيسي بعد ان فقدت مساء امس الاحد خلال عودته من رحلة من محافظة أذربيجان الشرقية، فيما استمرت عمليات البحث اكثر من 15 ساعة.وبحسب وكالة أنباء الخبر أونلاين، فإن أسماء ضحايا سقوط المروحية التي كانت تقل رئيسي والوفد المرافق له هي كما يلي:ابراهيم رئيسي، آية الله السيد محمد علي الهاشم، حسين اميرعبداللهيان، مالك رحمتي، سردار سيد مهدي موسوي، وطيار ومساعد طيار وشخصيتين مجهولتين الهوية.