اجتماع عاجل للحكومة الإيرانية.. ومحمد مخبر يستعد لاستلام الرئاسة

وقالت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، ان مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة رئيسي، فيما أعلنت الحكومة بدورها انه لن يكون هناك ادنى خلل في إدارة البلاد.وأكدت الحكومة الإيرانية أن مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر، وشددت على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد.وأشارت الحكومة الإيرانية الى ان "الشهيد رئيسي لم يتوان أبداً عن خدمة البلاد والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادماً للشعب ومحبوباً"، مضيفة أنه سيتم الإعلان بموعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه.ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران، حيث ان مخبر، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من 3 أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، سيرتب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما من وفاة الرئيس.ووفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد، وهو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.كما تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة، ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.وانتُخب رئيسي في عام 2021،، وبموجب الجدول الزمني العادي كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025، ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو.