كيف سيتم اختيار بديل عن وزير الخارجية الإيراني بعد وفاته؟

وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني، على أنه عندما لا يكون للوزارة وزيراً، يجوز لرئيس الجمهورية اختيار وترشيح شخص لرئاسة هذه الوزارة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.وباعتبار أن الرئيس إبراهيم رئيسي فارق الحياة في الحادث المذكور، ووفقا للمادة 131 من الدستور، "في حالة وفاة الرئيس أثناء فترة ولايته، يتولى النائب الأول للرئيس، بموافقة القيادة (المرشد آية الله علي خامنئي)، مهام السلطات والمسؤوليات".وفي حال وافق المرشد خامنئي على "محمد مخبر" النائب الأول للرئيس الإيراني، سيتولى مهام رئيس الجمهورية لمدة لا تزيد على 50 يوماً.ويتعين على المجلس المكون من رئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان، والنائب الأول للرئيس، تمهيد الطريق لانتخاب الرئيس خلال 50 يوما على أبعد تقدير.