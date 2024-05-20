ما صحة تنبؤ "ليلى عبد اللطيف" بحادثة مروحية الرئيس الإيراني؟ (فيديو)

تنبوء ليلى عبد اللطيف الشهير بسقوط طائرة الرئيس الايرانى من ضمن تنبؤاتها فى مطلع هذا العام والذى يثير الشكوك الكثيرة الان! pic.twitter.com/VcglT1uM3R — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 20, 2024

من وراءها هذه المرأة ؟

كذب المنجمون ولو صدقوا ! — أم لؤي Om Loai (@om_loai1311) May 20, 2024

ومع سقوط طائرة الرئيس الإيراني، عاد الجدل حولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في توقعات ليلى عبد اللطيف أن "هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة".وكتب أحد الناشطين على منصة "إكس": "من وراءها هذه المرأة؟ كذب المنجمون ولو صدقوا!".وعلق ناشط آخر: "أنا تابعت حياتها عن كثب وتبين لي ان لها تابع من الجن وهي لا تعرف هو من يوضح لها الرؤيا وأن ما تراه ليس اعتباطا فهم يطلعون إلى بعض أسرار السماء".وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.