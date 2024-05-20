ما صحة تنبؤ "ليلى عبد اللطيف" بحادثة مروحية الرئيس الإيراني؟ (فيديو)

تنبوء ليلى عبد اللطيف الشهير بسقوط طائرة الرئيس الايرانى من ضمن تنبؤاتها فى مطلع هذا العام والذى يثير الشكوك الكثيرة الان! pic.twitter.com/VcglT1uM3R
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 20, 2024
تنبوء ليلى عبد اللطيف الشهير بسقوط طائرة الرئيس الايرانى من ضمن تنبؤاتها فى مطلع هذا العام والذى يثير الشكوك الكثيرة الان! pic.twitter.com/VcglT1uM3R
من وراءها هذه المرأة ؟
كذب المنجمون ولو صدقوا !
— أم لؤي Om Loai (@om_loai1311) May 20, 2024
من وراءها هذه المرأة ؟
كذب المنجمون ولو صدقوا !