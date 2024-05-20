وزير إيراني سابق: أمريكا تسببت بسقوط طائرة رئيسي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"مسيرة تركية" تبث صوراً فوق منطقة حادثة مروحية رئيسي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-489057-638517902236868176.jpeg
وزير إيراني سابق: أمريكا تسببت بسقوط طائرة رئيسي
دوليات
2024-05-20 | 04:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,384 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
اعتبر وزير الخارجية الايراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن أمريكا هي سبب وفاة رئيس الجمهورية ورفاقه بسبب حظر بيع الطائرات لإيران.
وعقب وفاة رئيسي ووزير الخارجية امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، وفي مداخلة تلفزيونية تقدم وزير الخارجية الايراني السابق "محمد جواد ظريف" بالتعازي الى الشعب الايراني العزيز وعوائل الشهداء.
واضاف ظريف انه وعلى مدى الـ 45 سنة الماضية واجه الشعب الإيراني أحداثا صعبة وتغلب عليها بالتضامن والتآزر، ووفقا لما قاله قائد الثورة الاسلامية، فإن ايران ستتغلب على هذا الحدث المأساوي أيضا.
واعتبر ظريف ان أحد أسباب هذه الحادثة المفجعة هي الولايات المتحدة الامريكية، التي تسببت بحظرها بيع الطائرات لايران في وفاة الرئيس ورفاقه، ومن المؤكد أن جريمة أمريكا ستُسجل في أذهان الشعب الإيراني والتاريخ الإيراني.
وبحسب وسائل الاعلام الإيرانية، فأن الطائرة المروحية هي أمريكية الصنع ومن نوع بيل 412، وتعود صناعتها الى أربعين عاما، حيث كانت مملوكة لشركة النفط في السبعينيات، بعد إجراء صيانة وتركيب معدات خاصة مثل أجهزة الرؤية الليلية، تمت إضافتها إلى حظيرة طائرات الهليكوبتر الرئاسية، وهذا يعني أن عمر مروحية حادثة أذربيجان الشرقية يبلغ 40 عامًا تقريبًا.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تضارب الأنباء بشأن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
دوليات
29.42%
14:40 | 2024-05-19
تضارب الأنباء بشأن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني
14:40 | 2024-05-19
خلافات وشجار بالايدي داخل قبة البرلمان (فيديو)
سياسة
28.13%
14:38 | 2024-05-18
خلافات وشجار بالايدي داخل قبة البرلمان (فيديو)
14:38 | 2024-05-18
بعد حادثة الرئيس الإيراني.. العراق يصدر توجيهاً
سياسة
21.32%
12:02 | 2024-05-19
بعد حادثة الرئيس الإيراني.. العراق يصدر توجيهاً
12:02 | 2024-05-19
"مسيرة تركية" تبث صوراً فوق منطقة حادثة مروحية رئيسي
دوليات
21.12%
19:11 | 2024-05-19
"مسيرة تركية" تبث صوراً فوق منطقة حادثة مروحية رئيسي
19:11 | 2024-05-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-20
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
خط أحمر
عملية دفع الكتروني وهمية - الحلقة ٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-05-19
خط أحمر
عملية دفع الكتروني وهمية - الحلقة ٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-05-19
جات بالليل
30 ثانية 19-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-19
جات بالليل
30 ثانية 19-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-19
العراق في دقيقة
19-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-19
العراق في دقيقة
19-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-19
Morning Live
قانون الحضانة هل يحتاج الى تعديل؟ - حلقة ٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-19
Morning Live
قانون الحضانة هل يحتاج الى تعديل؟ - حلقة ٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-19
رحال
بين راوة وعانة نرتحل - الحلقة ٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-18
رحال
بين راوة وعانة نرتحل - الحلقة ٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-20
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الانسان رخيص 20-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-20
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
عشرين
مجلس النواب.. عراك السياسة يؤجل حسم الرئاسة - الحلقة ٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-19
خط أحمر
عملية دفع الكتروني وهمية - الحلقة ٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-05-19
خط أحمر
عملية دفع الكتروني وهمية - الحلقة ٥ | الموسم 7
15:30 | 2024-05-19
جات بالليل
30 ثانية 19-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-19
جات بالليل
30 ثانية 19-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-19
العراق في دقيقة
19-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-19
العراق في دقيقة
19-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-19
Morning Live
قانون الحضانة هل يحتاج الى تعديل؟ - حلقة ٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-19
Morning Live
قانون الحضانة هل يحتاج الى تعديل؟ - حلقة ٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-19
رحال
بين راوة وعانة نرتحل - الحلقة ٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-18
رحال
بين راوة وعانة نرتحل - الحلقة ٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-05-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
انخفاض الدولار أمام الدينار
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.