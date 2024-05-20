وزير إيراني سابق: أمريكا تسببت بسقوط طائرة رئيسي

وعقب وفاة رئيسي ووزير الخارجية امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، وفي مداخلة تلفزيونية تقدم وزير الخارجية الايراني السابق "محمد جواد ظريف" بالتعازي الى الشعب الايراني العزيز وعوائل الشهداء.واضاف ظريف انه وعلى مدى الـ 45 سنة الماضية واجه الشعب الإيراني أحداثا صعبة وتغلب عليها بالتضامن والتآزر، ووفقا لما قاله قائد الثورة الاسلامية، فإن ايران ستتغلب على هذا الحدث المأساوي أيضا.واعتبر ظريف ان أحد أسباب هذه الحادثة المفجعة هي الولايات المتحدة الامريكية، التي تسببت بحظرها بيع الطائرات لايران في وفاة الرئيس ورفاقه، ومن المؤكد أن جريمة أمريكا ستُسجل في أذهان الشعب الإيراني والتاريخ الإيراني.وبحسب وسائل الاعلام الإيرانية، فأن الطائرة المروحية هي أمريكية الصنع ومن نوع بيل 412، وتعود صناعتها الى أربعين عاما، حيث كانت مملوكة لشركة النفط في السبعينيات، بعد إجراء صيانة وتركيب معدات خاصة مثل أجهزة الرؤية الليلية، تمت إضافتها إلى حظيرة طائرات الهليكوبتر الرئاسية، وهذا يعني أن عمر مروحية حادثة أذربيجان الشرقية يبلغ 40 عامًا تقريبًا.