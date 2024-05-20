"رحلة المجد".. ماذا رسمت المسيّرة التركية في السماء بعد عثورها على طائرة الرئيس الإيراني؟

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السومرية نيوز-دوليات



أجرت الطائرة التركية بدون طيار، أكينجي، جولة "المجد" النهائية في طريقة عودتها الى موطنها تركيا، بعد ان نجحت بالعثور على موقع حطام طائرة الرئيس الإيراني، بعد ان عجزت فرق الإنقاذ من العثور على حطام الطائرة لـ14 ساعة.