وقالت رئاسة الأركان، في بيان لها، إن "الوفد الرفيع المستوى الذي تم تعيينه في الساعات الأولى من صباح اليوم، كان برئاسة الرقيب طيار علي عبد اللهي (نائب منسق الأركان العامة للقوات المسلحة)، وعدد من الخبراء والفنيين الإيرانيين، وذلك للتحقيق في أبعاد وأسباب حادث مروحية الرئيس الإيراني".وأشارت إلى أن الفرق وصلت إلى مكان الحادث في أذربيجان الشرقية وباشروا التحقيق في الحادث.وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.