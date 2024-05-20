بعد ساعات على مصرع رئيسي.. إيران تحدد موعداً اولياً لانتخابات الرئاسة

حددت إيران موعدا أوليا لإجراء انتخابات رئاسية بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية أنه قد تحديد 28 يونيو/حزيران كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مبدئي.



وكان قد اعلن اليوم، عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي رفقة مسؤولين آخرين بحادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في شمال غرب البلاد، فيما يتولى نائبه الأول محمد مخبر الرئاسة بشكل مؤقت.