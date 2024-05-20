تركيا تعلن الحداد ليوم واحد إثر وفاة الرئيس الإيراني

وقال أردوغان في كلمة حيث ترأس اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم الاثنين، "قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد في تركيا لمشاركة الألم العميق الذي يعانيه الشعب الإيراني".وتطرق أردوغان في كلمته إلى مشاركة الطائرة المسيرة "بيرقدار أقنجي" تركية الصنع في أعمال البحث عن حطام مروحية الرئيس الإيراني.وقال في هذا السياق: "مسيرة أقنجي نفذت طلعات بحث وإنقاذ في إيران لمدة 7 ساعات ونصف الساعة وقطعت 2100 كم رغم الأحوال الجوية السيئة".وفي إشارة إلى صناعة الدفاع، قال أردوغان إن تركيا التي كانت تعتمد على الأجانب في مجال الدفاع بنسبة 80 بالمائة في عام 2002، تلبي اليوم جميع احتياجاتها الدفاعية تقريبا بالوسائل المحلية والوطنية، وذكر أردوغان أن تركيا بدأت في تلبية مطالب الدول الصديقة والشقيقة.وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم الاثنين، عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.