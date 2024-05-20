تعيين بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان

ويأتي ذلك بعد أن تكمل- خلال الشهر الحالي- ولايتها بصفتها ممثلة خاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتخلف بلاسخارت في المنصب جوانا فرونيتكا التي أعرب الأمين العام عن الامتنان لها على التزامها وقيادتها للمكتب.

وتشغل بلاسخارت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) منذ عام 2018.