بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه.. ستطوف محافظات إيران لـ3 أيام

وستمر الجنازة ّ بمرقد "السيدة المعصومة" في مدينة قُم عند الساعة الرابعة عصر الثلاثاء، ويُعدّ مرقد "السيدة المعصومة" ذو رمزية دينية كبيرة وهو قبر فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم "ع".وصباح غد الأربعاء ستقام المراسم في طهران، حيث ستنقل الجنازة في الساعات الاخيرة من ذلك اليوم إلى "مصلى الإمام الخميني" في العاصمة طهران لتوديعها.وبعد ذلك، ستنقل الجثامين صباح الخميس إلى بيرجند في محافظة خراسان الجنوبية، ومنها إلى مدينة مشهد عاصمة المحافظة حيث ستُدفن بجوار مرقد الإمام الرضا ليل الجمعة.وأعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محسن منصوري، تعطيل الدوام الرسمي في كافة محافظات إيران ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وإلغاء كافة امتحانات نهاية السنة الدراسية بداية من اليوم الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع الجاري.