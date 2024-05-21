وانطلقت اعمال العرض الأول لمهرجان كان السينمائي اليوم الثلاثاء، في مدينة كان الفرنسية وتستمر اعمال العرض حتى 25 مايو الجاري.وعلى الرغم من أن مهرجان كان السينمائي يدعي دائمًا أنه غير سياسي، إلا أنه يستضيف بانتظام صانعي الأفلام الذين يتخذون مواقف سياسية، مثل استضافة أفلام لمخرجين او ممثلين لديهم مواقف سياسية تتماشى مع السياسات الأوروبية والأمريكية، مثلا ضد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، او استضافة المخرج الإيراني المعارض محمد رسولوف في فيلم "بذور التين المقدس" الذي يحكي قصة قاض في المحكمة الثورية في طهران.ويدعم مهرجان كان للقضايا والمخرجين والاعمال الفنية التي توثق الكفاح الاوكراني ضد حرب روسيا، لكن التزام مهرجان كان الطويل الأمد بحرية التعبير وصانعي الأفلام الذين يعيشون في المنفى قد يصطدم بحائط هذا العام عندما يتعلق الأمر باتخاذ موقف من الحرب على غزة.وقال تييري فريمو، مندوب مهرجان كان، في مؤتمر صحفي قبل المهرجان يوم الاثنين إن "الجدل هو شيء نريد تجنبه، وهذا العام حاولنا أن يكون المهرجان خاليا من أي جدل".فريمو، والذي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة في حفل الافتتاح عام 2022 في إشارة سياسية واضحة، أصر على أنه تم اختيار الأفلام هذا الموسم على أساس جودتها وليس على أجندتها السياسية، كما رفض سؤالا بشأن احتجاج محتمل مناهض لإسرائيل.