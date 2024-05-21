"مطبات هوائية مرعبة".. وفاة واصابة 31 شخصاً بهبوط اضطراري لطائرة سنغافورية (فيديو)

Not good scenes from Singapore Airlines flight SQ321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok s Suvarnabhumi Airport due to severe turbulence.Many people were injured @SingaporeAir #SQ321 #sq321 pic.twitter.com/mLnWazLkvE
— ClassicMonk (@aaravj2406) May 21, 2024
Not good scenes from Singapore Airlines flight SQ321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok s Suvarnabhumi Airport due to severe turbulence.Many people were injured @SingaporeAir #SQ321 #sq321 pic.twitter.com/mLnWazLkvE
وفاة راكب وإصابة أكثر من 30 بعد
دخول طائرة الخطوط السنغافورية من
طراز بوينغ 777 في مطب هوائي عنيف
شمال شرق خليج البنغال مساء اليوم
كانت قادمة من لندن إلى سنغافورة
وقامت بهبوط اضطراري في مطار
بانكوك مساء اليوم.
💥قد نصادف تقلبات جوية مفاجئة في اي لحظة لانستطيع التنبؤ بها ولا حتى… pic.twitter.com/qLQq5ctGnv
— محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) May 21, 2024
وفاة راكب وإصابة أكثر من 30 بعد
دخول طائرة الخطوط السنغافورية من
طراز بوينغ 777 في مطب هوائي عنيف
شمال شرق خليج البنغال مساء اليوم
كانت قادمة من لندن إلى سنغافورة
وقامت بهبوط اضطراري في مطار
بانكوك مساء اليوم.
💥قد نصادف تقلبات جوية مفاجئة في اي لحظة لانستطيع التنبؤ بها ولا حتى… pic.twitter.com/qLQq5ctGnv