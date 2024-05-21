"مطبات هوائية مرعبة".. وفاة واصابة 31 شخصاً بهبوط اضطراري لطائرة سنغافورية (فيديو)

رصدت مقاطع فيديو، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظات العصيبة التي عاشها ركاب رحلة الخطوط الجوية السنغافورية المتجهة من لندن إلى سنغافورة أثناء المطبات الهوائية العنيفة التي تعرضت لها الطائرة.

وأجبرت تلك المطبات العنيفة التي تعرضت لها الرحلة أثناء تحليقها فوق خليج البنغال، الثلاثاء، الطائرة "البوينغ 777-300 إي آر" على الهبوط اضطراريا في العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما أعلنت الخطوط السنغافورية وفاة شخص وإصابة آخرون.



وقالت الشركة في بيان على فيسبوك: "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة بوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة الى أن الطائرة كانت تقل "211 راكبا و18 من أفراد الطاقم".





ولم تحدد الشركة الناقلة عدد الأشخاص الذين أصيبوا، ولا حدة إصاباتهم، ولا إن كان الشخص المتوفي من الركاب أو أفراد الطاقم.



وذكرت رويترز أن 30 شخصا تعرضوا لإصابات.



في المقابل، قالت شركة بوينغ الأميركية إنها على اتصال مع الخطوط الجوية السنغافورية بخصوص الرحلة رقم "إس كيو 321"، وهي "على استعداد لتقديم الدعم لها"، وفقا لرويترز.



وأظهرت مقاطع تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي لقطات للطائرة أثناء تعرضها للمطبات الهوائية العنيفة.

Not good scenes from Singapore Airlines flight SQ321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok s Suvarnabhumi Airport due to severe turbulence.Many people were injured ⁦@SingaporeAir⁩ #SQ321 #sq321 pic.twitter.com/mLnWazLkvE — ClassicMonk (@aaravj2406) May 21, 2024 Not good scenes from Singapore Airlines flight SQ321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok s Suvarnabhumi Airport due to severe turbulence.Many people were injured ⁦@SingaporeAir⁩ #SQ321 #sq321 pic.twitter.com/mLnWazLkvE — ClassicMonk (@aaravj2406) May 21, 2024

كما ظهرت الطائرة بأسقف محطمة جزئيا خلال مقاطع أخرى من الواضح أنها التقطت بعد الهبوط الاضطراري في بانكوك، فيما انتشرت صور لإصابة إحدى المضيفات في الطائرة، حيث ظهرت والدماء على وجهها.