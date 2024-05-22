3 دول أوروبية تعلن الاعتراف بفلسطين "دولة مستقلة".. وتل ابيب تستدعي سفراءها

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها أمرت باستدعاء فوري لسفرائها في ايرلندا والنرويج، فيما وجهت "رسالة شديدة اللهجة"، مؤكدة ان إسرائيل لن تلزم الصمت على ذلك".ووصفت الخارجية الإسرائيلية هذه "الخطوات المتسرعة للبلدين بانها ستكون لها عواقب وخيمة".