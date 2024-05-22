8 خطوات عقابية.. إسرائيل ترد على اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين

وقرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس استدعاء سفراء إسرائيل في النرويج وإسبانيا وإيرلندا للتشاور، واستدعاء سفراء الدول الثلاث لدى تل أبيب لمحادثة "توبيخ شديد".أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقد اقتحم المسجد الأقصى، معلنا أنه لن يتم حتى "السماح بإعلان الدولة الفلسطينية".بدوره، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن السماح بعودة المستوطنين إلى 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة، كان قد تم إخلائها عام 2005.فيما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقف تحويلات المقاصة أي عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، ما بات ينذر بأزمة كبيرة تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.كما طلب سموتريتش من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية بمستوطنات الضفة الغربية، وإلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية بشكل دائم، والموافقة على بناء 3 مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.*إذن تشمل الإجراءات العقابية الإسرائيلية التالي:- استدعاء سفراء إسرائيل في النرويج وإسبانيا وإيرلندا للتشاور.- استدعاء سفراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا لدى تل أبيب لمحادثة "توبيخ شديد".- إقرار السماح للمستوطنين بالعودة إلى 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية.- اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.- قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويلات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.- طلب سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية بمستوطنات الضفة الغربية.- طلب سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية بشكل دائم.- طلب سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على بناء 3 مستوطنات جديدة بالضفة الغربية."*يوم تاريخي"واليوم الأربعاء، قال سايمون هاريس رئيس الوزراء الإيرلندي إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.وفي إعلان مشترك مع أوسلو ومدريد، أضاف هاريس: "اليوم، تعلن إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين"، مؤكدا أنه "يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين".