عمرها 100 ألف عام.. اكتشاف أقدم آثار للإنسان العاقل شمال أفريقيا

تم العثور على هذه الآثار التي تعود إلى حوالي 100 ألف عام، بالتعاون مع جامعات مغربية وألمانية وإسبانية، على ساحل مدينة العرائش، المطلة على المحيط الأطلسي، على بعد 90 كيلومتراً جنوب طنجة.ويُظهر البحث أن خمسة أفراد، من أطفال ومراهقين وبالغين، تركوا بين 80 إلى 85 بصمة أقدامهم متجهة نحو البحر أثناء بحثهم عن الطعام. واستغرقت الأبحاث على هذا الاكتشاف حوالي عام ونصف.تعد هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، جزءاً من مشروع علمي سابق مدته سنتان، يهدف إلى دراسة ديناميكية الساحل الصخري في منطقة العرائش.