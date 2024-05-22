أعلن المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت أراضي ورشة النقل التابعة للمحطة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وجاء في بيان نشر عبر قناة المحطة على "تلغرام":"هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي محطة زابوروجيا النووية اليوم، وتم تسجيل وصول طائرة مسيرة انتحارية إلى أراضي ورشة النقل في المحطة، دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة".

وأشار البيان إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على منشآت سكنية واجتماعية في مدينة إنيرغودار، التي تقع بجوار محطة زابوروجيا النووية.

وأكد البيان أن "قصف المدنيين، وكذلك محطة زابوروجيا النووية والبنية التحتية لها، أمر غير مقبول ويعتبر عملا إرهابيا".