تفاصيل اجتماع قادة "فصائل المقاومة" في إيران (صور)

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الاجتماع جرى على هامش مراسم تشييع الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.وأضافت: "جرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية "طوفان الأقصى" ودور جبهة المقاومة".وأكد المشاركون "على مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافة فصائل وجبهات المقاومة".وظهرت في الصور التي وزعتها الوكالة الإيرانية حضور رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية ونائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم فضلا عن شخصيات يمنية تندرج في ذات العمل ضد "إسرائيل" والوجود الأمريكي في المنطقة.