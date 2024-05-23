تعود لعام 1989 وقيمتها خيالية.. اسبانيا تستعيد لوحة مسروقة للرسام "بيكون"

وقال بيان الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، إن اللوحة التي تعود لعام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو"، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 ملايين دولار).وتمت استعادتها بعد اعتقال شخصين في فبراير مشتبه بأنهما تسلما اثنتين من الأعمال الخمسة لبيكون. وقيل إن اللوحات الخمس المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو.وكانت هذه الأعمال جزءا من مجموعة يملكها صديق مقرب لبيكون، وقد أبلغ الشرطة عن السرقة في يوليو 2015.