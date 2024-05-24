روسيا تكشف هوية الضالعين في هجوم موسكو

وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورنيكوف، إنه "خلال التحقيق تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان" وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن "ريا نوفوستي" للأنباء.وكان تنظيم داعش في خراسان قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو، وقال في بيان على "تليغرام" إن مقاتليه "هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية".في حين نقلت وكالة "تاس" عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة، قوله إن المخابرات العسكرية الأوكرانية لها صلة مباشرة بالهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية إن دولًا غربية "أوعزت لوسائل إعلام بعدم ذكر عدد ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي، وعدم الحديث عن مقتل أطفال خلاله وعن رد فعل المواطنين على المأساة".وأشارت الوزارة في بيان نشرته على "تليغرام" إلى أن "الهدف من ذلك، هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين من الحادث".وتشهد العلاقات الروسية الغربية حالة من التوتر، على خلفية الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط عام 2022، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب تلك الحرب.