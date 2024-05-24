تخص الأموال.. السعودية تقدم حزمة من النصائح للحجاج

وقدمت الوزارة في سلسلة منشورات على حساباتها على شبكة التواصل الاجتماعي، حزمة من النصائح تعين الحجاج على الإدارة المالية الجيدة لرحلة الحج، بما يجنبهم مشاكل حمل أموال زائدة عن الحد.وذكرت الوزارة: "ضيف الرحمن، اكتفِ بما يغطي حاجتك من المال، فلست مضطراً إلى حمل مبالغ طائلة في رحلة الحج، وفي طريقك إلى الحج اكتف بضروريات الرحلة ومصروفاتها وتجنب حمل المبالغ الكبيرة وادفع رسوم الخدمات مسبقاً، وقدر المصروفات الإضافية قبل القدوم، واعتمد على الدفع الإلكتروني".وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن "الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية حرصت على تصميم مسار مالي يستحصل كافة الرسوم، وتكاليف الخدمات مسبقًا، بما في ذلك تكاليف الإقامة والنقل، وتذاكر الذهاب والإياب، حتى لا يضطر الحاج لحمل أموال كبيرة عند القدوم تفادياً لمواجهة محاولات احتيال مالي من مجهولين، والانشغال بشيء يفسد العبادة".وبحسب الوزارة، فأن هذه النصائح تأتي في سياق حملة توعوية وتثقيفية دولية أطلقتها بـ15 لغة، عبر وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية وفي المطارات في 20 دولة والتنسيق مع المراكز والشخصيات الإسلامية، لتوعية ضيوف الرحمن، بأنظمة الحج وأهمية الالتزام بها لأداء مناسكهم بسلاسة ويسر، وتجنب أداء المناسك دون تصريح أو تأشيرة حج.